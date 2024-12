Ana Beatriz Nogueira deixa elenco de 'Mania de Você' para cuidar da saúde

A atriz Ana Beatriz Nogueira deixou o elenco de Mania de Você, atual novela das 9 da Globo, para cuidar da própria saúde. Em seu perfil no Instagram, a artista confirmou sua saída e desejou sucesso aos seus colegas que continuam na obra. "Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores", escreveu a atriz na noite desta segunda-feira, 16.

"As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica!", finalizou.

Em 2014, Ana Beatriz foi diagnosticada com esclerose múltipla. A doença faz com que o sistema imunológico ataque as células do próprio corpo. Os sintomas variam a depender da área afetada, mas a falta de coordenação, as crises de dor, a fadiga e as alterações de humor são comuns na maior parte dos pacientes. Em 2022, Ana Beatriz passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão.

A atriz já concluiu a gravação de suas últimas cenas na obra e o desfecho de Moema, sua personagem, deve ser exibido nas próximas semanas. A trama da novela, que vai mal de audiência, terá uma passagem de tempo de um ano no mês de dezembro. Com isso, a conclusão do arco narrativo da tia de Iberê e Rudá deverá ser apresentado ao público nesse período.

O folhetim soma 21,4 pontos de média na Grande São Paulo, tornando Mania de Você a novela das nove com a pior audiência na história da Globo. Anteriormente, esse posto pertencia a Um Lugar ao Sol, que marcou média de 22 pontos ao longo de 2021.