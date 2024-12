Polícia descobre mansão de luxo de traficante foragido na Rocinha

Durante uma megaoperação na Rocinha, na Zona Sul do Rio, na terça-feira (17), a Polícia Militar encontrou uma casa de luxo atribuída ao traficante Anastácio Paiva Pereira, conhecido como Doze ou Paizão.



O imóvel, com dois andares, tem uma piscina com deck panorâmico e uma mesa de sinuca. Estava decorado para o Natal e tinha vários objetos espalhados pelos cômodos.

fotogaleria

Doze é um dos traficantes mais procurados do Ceará. Radicado na cidade de Santa Quitéria, ele comanda o tráfico no estado mesmo à distância. É apontado como um dos líderes do Comando Vermelho no Nordeste e tem quatro mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores.



Apesar das buscas, Doze não foi encontrado na operação.



A megaoperação para prender traficantes de outros estados deixou um suspeito morto, um homem ferido e dois criminosos presos. A comunidade sofreu com o clima de tensão desde a madrugada desta terça-feira, quando houve intensa troca de tiros.



A ação conjunta com o Ministério Público do Rio (MPRJ) contou com a presença de cerca de 400 policiais militares, veículos blindados, viaturas e helicóptero. Cerca de 700 kg de drogas foram apreendidas.



De acordo com a Polícia Militar, bandidos atiraram contra as equipes durante a operação e houve confronto. Após os disparos, os PMs identificaram cápsulas de diversos calibres, inclusive de metralhadora antiaérea ponto 50.



Ainda segundo a corporação, depois do conflito, os agentes encontraram um homem baleado e já sem vida. A reportagem do O DIA apurou que o suspeito morto é Vitor dos Santos Lima, conhecido como Playboy, apontado como principal segurança do chefe do tráfico de drogas da Rocinha.



Um homem, que não teve a identidade revelada, deu entrada ferido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Rocinha. De lá, ele foi transferido para o Miguel Couto, onde foi atendido e já recebeu alta. Dois homens com mandado de prisão em aberto, sendo um deles por tráfico de drogas, foram presos.



Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreenderam uma réplica de fuzil, um carregador, 45 munições de fuzil modelo AK-47, uma granada lacrimogênea, cerca de 400 kg de maconha prensada, mil trouxinhas da mesma erva, 35 kg de cocaína, 10 placas balísticas de cerâmica e duas capas de coletes, na localidade da Dionéia. Também foi localizada uma estufa com 20 pés de maconha sendo cultivados.



Já os policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com o auxílio dos cães Djoco, Tati e Ímpar, localizaram cerca de 200 kg de drogas (maconha, skank e cocaína) na mesma localidade da Dionéia.



As ocorrências foram apresentadas na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), na Cidade da Polícia.



De acordo com o Ministério Público do Rio (MPRJ), a operação ocorreu em apoio à Polícia Civil do Ceará e teve como alvos integrantes da facção Comando Vermelho do Ceará, que estariam escondidos na região. Criminosos de Goiás também estavam entre os alvos. As equipes foram às ruas cumprir 34 mandados de prisão e outros nove de busca de apreensão.