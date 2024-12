Dunga e Alex Escobar fazem as pazes 14 anos depois de treta na Copa

Após um desentendimento de 14 anos, o ex-técnico Dunga e o jornalista Alex Escobar se encontraram nesta terça-feira (17), conversaram e deixaram as mágoas para trás.



O encontro ocorreu durante uma homenagem a Dunga no Museu da Pelada, no Humaitá, Zona Sul do Rio. Alex Escobar foi um dos convidados para participar do evento, o que reafirmou o clima de paz entre os dois.

O desentendimento inicial remonta à Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando Dunga era o técnico da seleção brasileira. O treinador ficou irritado ao ver Alex Escobar balançar a cabeça negativamente em uma de suas respostas e chegou a chamá-lo de "cagão".



Os dois fizeram as pazes anos atrás, mas entraram em conflito novamente em 2019. Na ocasião, Dunga afirmou que se arrependia de ter chamado Escobar de "cagão" e o chamou de "profissional tendencioso". O jornalista respondeu com um vídeo no Instagram para rebater as acusações.



No encontro desta terça-feira, Dunga e Alex Escobar conversaram, se entenderam e deixaram as mágoas para trás. Eles afirmaram que o mais importante era entender que tudo passa e que não vale a pena cultivar rancor ou mágoa.