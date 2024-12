Suspeitos de Goiás e do Ceará

De acordo com o MPRJ, houve apoio da Polícia Civil do Ceará, uma vez que parte dos alvos eram integrantes da facção Comando Vermelho do Ceará, que estariam escondidos na região. Criminosos de Goiás também estavam entre os alvos. Foram emitidos 34 mandados de prisão e outros nove de busca de apreensão.

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi preso. As equipes apreenderam tabletes de maconha prensada, drogas embaladas para comercialização e duas capas de colete balístico.