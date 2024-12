Visita de lobo-marinho nas areias da Praia de Ipanema atrai curiosos

Rio - Um visitante inusitado apareceu nas areias da Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (18). Trata-se de um lobo-marinho, que virou atração para diversos banhistas que passavam pelo local e pararam para olhar e tirar fotos do mamífero.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, militares do Grupamento Marítimo de Salvamento de Copacabana estão observando o animal, que não apresenta ferimentos e está apenas descansando. Equipes do Resgate de Animais Marinhos, já estão do local e irão cuidar e monitorar o mamífero.

Em entrevista ao DIA, o biólogo e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Salvatore Siciliano, explicou que pela coloração e pela forma das nadadeiras, focinho e orelhas, se trata de um lobo-marinho-sul-americano, que chegou ao litoral fluminense após pegar uma corrente marítima diferente e se deslocar de seu grupo.

"Essa espécie tem colônias no Uruguai, Argentina, Chile e Peru. Eles também se concentram em dois pontos no Rio Grande Sul. Ocasionalmente, alguns indivíduos se deslocam, erroneamente, para longe de seus grupos. Eles são o que chamamos de visitantes ocasionais", disse.

Ainda de acordo com Salvatore, não é comum que essas espécies aparecerem nas praias do Rio neste período da primavera, especialmente quando se aproxima do verão. Porém, devido às mudanças climáticas, essas situações tendem a acontecer com mais frequência.

"Eles são de águas mais frias e esse de Ipanema está bem fora de seu habitat-natural. Certamente, na hora que sair o sol e esquentar muito, ele vai sentir calor e voltar para a água. Mas isso não é anormal. Eu não vou me surpreender se em fevereiro, com 40ºC, um lobo-marinho aparecer por aqui novamente. São as mudanças climáticas, atmosféricas e das correntes marinhas. A gente precisa acompanhar e buscar entender essas mudanças", comentou.

Diversas pessoas que passavam pela praia pararam para observar e tirar fotos do animal. Devido a isso, o local precisou ser isolado para que ele não se sinta assustado com a presença dos banhistas. O lobo-marinho está sendo monitorado por biólogos e, assim que recuperar o fôlego, deve retornar ao mar.

"Uma coisa que incomoda muito eles são os cachorros. Qualquer pessoa ou cão que chegar perto vai deixá-lo muito estressado, porque são vistos como predadores naturais. Então o procedimento é isolar a área e ficar monitorando. O lance é deixar ele descansar, que uma hora ele vai voltar para a água e ir embora. Até porque, em algum momento, ele vai precisar se alimentar", alertou Salvatore.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Marcela Ribeiro