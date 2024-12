Tarcísio define novo ouvidor das polícias em meio à alta de mortes pela PM de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou o advogado Mauro Caseri como novo Ouvidor das Polícias do Estado. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira, 18, no Diário Oficial do Estado. Caseri ficará no cargo pelos próximos dois anos, de 2025 a 2027.

Caseri é chefe de gabinete do atual ouvidor, Cláudio Silva, e irá substituí-lo. Ele foi escolhido a partir de uma listra tríplice de concorrentes elaborada em novembro pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe).

A Ouvidoria é responsável por encaminhar e acompanhar denúncias referentes a atos que violem direitos praticados por autoridades e agentes policiais, civis e militares.

O novo ouvidor assumirá o posto em meio a uma série de casos de violência policial. Nas últimas semanas, dois policiais foram presos e mais de 40 afastados por denúncias de violência em abordagens.

Entre janeiro e o início de dezembro, foram registradas 784 mortes em decorrência de intervenção policial, segundo o Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público. A Secretaria da Segurança Pública tem afirmado investigar os casos e não tolerar os desvios de agentes.

Dados da SSP apontam que de janeiro a setembro, a Polícia Militar matou 496 pessoas - o maior número desde 2020. A alta interrompeu a curva de queda de mortes pela PM que havia sido registrada a partir do uso das câmeras corporais nas fardas dos agentes. Em 2022, o total de óbitos do tipo foi o menor da série histórica, iniciada em 2001.