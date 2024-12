Veja quem está na final da disputa por R$ 2 milhões no reality 'A Fazenda'

A Fazenda 16 definiu os seus quatro finalistas na noite desta terça-feira, 17. São eles: Gui Vieira, Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto. Os peões sobreviveram à última roça e agora disputam o prêmio de R$ 2 milhões, que será entregue nesta quinta-feira, 19, na grande final do programa.

"Está parecendo um sonho para vocês? Vocês são o top 4!", parabenizou a apresentadora Adriane Galisteu. "Parabéns, vocês fizeram por merecer. Cada um jogou com tudo que tinha. Não se esqueçam: foi o Brasil que deu essa chance para vocês", afirmou.

Na noite desta terça-feira, Juninho Bill e Vanessa Carvalho foram eliminados com 3,94% e 1,07% dos votos, respectivamente. Luana Targino foi eliminada na última semana.

Gui, Sacha e Yuri formaram uma forte aliança ao longo do programa e ditaram o ritmo do jogo, com Sacha se tornando o favorito para ganhar a edição. O ator acumulou desafetos e polêmicas ao longo da temporada, mas conta com uma grande torcida.