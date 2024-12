Ana Hickmann comemora um ano com Edu Guedes e faz declaração para o noivo

Ana Hickmann e Edu Guedes estão celebrando um ano desde o primeiro beijo. Nesta quarta-feira, 18, a apresentadora postou uma declaração ao noivo. "Sabe quando você tem a certeza de que fez a escolha certa?? Pois é, eu tenho!!!", disse Ana Hickmann no Instagram.

"Conheci e escolhi ficar com você. Você me devolveu o brilho nos olhos, a vontade de sorrir e mostrou que, apesar de tudo, a vida vale a pena. Você me devolveu a alegria e o amor. De uma amizade, nasceu a nossa família", completou.

Um ano depois do primeiro beijo, o casal já divide o mesmo teto. No início da semana, Edu confirmou que Ana e o filho Alezinho, de 10 anos, estavam se mudando para a sua casa.

Alezinho é filho de Ana Hickman com Alexandre Correa. Os dois foram casados por 25 anos até que a apresentadora denunciou o então marido por agressão. O divórcio saiu em maio deste ano.