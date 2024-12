Vaquinha pra reparar estrago

Angélica Cristina da Piedade, que teve a casa atingida por uma árvore no último sábado, no Grajaú, na Zona Norte do Rio, abriu uma vaquinha para custear os reparos na residência, que teve o telhado, forro, portão e muro atingidos. No caso do telhado, algumas telhas de um dos cômodos caíram, derrubando também o forro do local e rachando o de outros cômodos. Segundo ela, com a chuva que caiu após o incidente, a situação piorou.

"Minha casa é dividida. Contando todo mundo, são 10 pessoas. Como o forro é madeira corrida, vazou pelo meio e pelas beiras", contou.

Além disso, o medo de uma nova chuva cair toma conta de Angélica. "Eu estou olhando para o céu, vendo algumas nuvens e está me dando um desespero porque o telhado ainda está aberto. O lixo, a Comlurb ainda não veio tirar daqui da frente uma boa parte", disse.

A vaquinha tem meta de arrecadar RS 23 mil. para doar, basta entrar no site 'www.vakinha.com.br/vaquinha/caiu-uma-arvore-na-minha-casa'. Como um poste residencial também caiu, Angélica ainda está sem luz desde sábado.