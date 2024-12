Tá na mão do Paes

O prefeito Eduardo Paes e os vereadores eleitos no Rio em 2024 foram diplomados, ontem, durante solenidade no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal, no Centro do Rio. A cerimônia contou com a participação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, responsável por entregar os diplomas para Paes e seu vice, Eduardo Cavaliere.

"Os senhores assumem hoje a vereança do município do Rio e a prefeitura. É uma função super importante, onde os senhores têm que cuidar da nossa população, da nossa gente. É difícil, mas os senhores têm que ter prazer no exercício dessa função que certamente os levará a bons caminhos, boas práticas que convenham ao Legislativo", declarou o presidente do TRE.

O prefeito Eduardo Paes, reeleito ao posto de líder do executivo municipal, foi o primeiro a receber o diploma. Em seguida, foi a vez do vice-prefeito, Eduardo Cavaliere. A cerimônia de diplomação seguiu com a convocação dos vereadores da casa.

O evento realizado na Câmara antecede a solenidade que dá posse a todos os eleitos, no próximo dia 1º de janeiro.