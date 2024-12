Ana Castela mostra seu novo visual e fãs associam a término

Ana Castela surpreendeu os fãs ao mostrar seu novo visual na noite da última quarta-feira, 18 . A cantora exibiu o seu cabelo curto, o que segundo ela, a "deixou mais linda". "A vida é feita de mudanças e, desta vez, eu quis ir mais além", escreveu a cantora na legenda do vídeo.

Nos comentários, os seguidores associaram a mudança nas madeixas com o término do namoro de Ana e Gustavo Mioto, anunciado na semana passada. "Quando uma mulher corta o cabelo, meus amigos ela decidiu mudar total de vida e deixar pra trás tudo que ela não quer mais hein?", escreveu uma fã.

"A decepção amorosa é mostrada assim. Gostei do corte. Terminou e mexeu no cabelo. Mioto, péssimas notícias", disse uma seguidora. "Nós mulheres sabemos o que significa cortar o cabelo pós-término", disparou outra.

Ana Castela ainda brincou com os seguidores com postagens antigas de quando seu cabelo também era curto: "Voltei às origens da boiadeira original".

Término de namoro pela 3ª vez

Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o término do namoro na última sexta-feira, 13. "Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo", escreveu a cantora em post nos stories do Instagram.

Ana Castela e Gustavo Mioto têm uma relação de idas e vindas desde junho de 2023. Na época, os dois engataram um romance que durou até setembro do mesmo ano. Um mês depois, em outubro, eles comunicaram aos fãs que haviam retomado o relacionamento.

Mas, em janeiro deste ano, os dois usaram as redes sociais para dizer, mais uma vez, que terminaram o namoro. Os artistas fizeram questão de enfatizar que não havia traição ou briga, mas que a decisão tinha sido em comum acordo.