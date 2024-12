Roberto Carlos se declara a esposa que morreu 25 anos atrás: 'Meu grande amor'

Roberto Carlos usou suas redes sociais para se declarar para a esposa, Maria Rita, que morreu há exatamente 25 anos atrás nesta quinta-feira, 19.

"Primeira dama da minha vida, meu grande amor. Da nossa casa, pequeno mundo de um sonhador. Eu sou alguém que você tem e que te ama. E sendo assim você é a minha primeira dama. Primeira dama", escreveu. A legenda faz referência a própria música do cantor, Primeira Dama, lançada em 1991.

Os dois começaram a namorar em 1991 e se casaram em 1996. No dia 19 de dezembro de 1999, Maria Rita morreu aos 38 anos após complicações causadas por um câncer de útero.

Desde que se tornou viúvo, Roberto Carlos não assumiu nenhum relacionamento publicamente.

Nos comentários, fãs e seguidores do cantor se emocionaram com a declaração. "Quando a gente ama alguém de verdade esse amor não se esquece... O tempo passa, mas no peito o amor permanece", escreveu um. "As pessoas que a gente ama se vão fisicamente mas ficam para sempre no coração", disse outro.