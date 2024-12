Quarteto roda no Méier

Uma perseguição seguida de tiroteio terminou na queda de dois bandidos de um viaduto nas proximidades do Túnel Noel Rosa, na Zona Norte, na madrugada de ontem. Ambos utilizavam tornozeleira eletrônica. Além da dupla que se jogou do local durante tentativa de fuga, um homem foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido.

Na ação, agentes da 6ªUPP/3ºBPM - UPP São João foram informados que ladrões em um veículo estariam roubando pelo Méier. Na entrada do túnel, os policiais identificaram o veículo dos bandidos, que fugiram na contramão e tentaram atropelar um dos policiais, que conseguiu se abrigar. Os criminosos desembarcaram, todos com réplicas de pistolas nas mãos, e os agentes atiraram na direção do carro, que ficou com marcas de tiros.

Após o tiroteio, Lucas de Lima de Oliveira, 28 anos, e Jhonatan Soares Tomaz, 22, se jogaram do viaduto na tentativa de fuga. Na queda, um deles quebrou a perna e o outro ficou ferido. A dupla foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho. Já o adolescente e o quarto suspeito, identificado como Derik Felipe Cruz Pimenta, 21 anos, foram encaminhados para a 25ª DP (Engenho Novo). Os quatro são da facção Comando Vermelho (CV) e oriundos da Comunidade do Rato Molhado, no Sampaio.