Sacha Bali é o vencedor da 'Fazenda 16' e leva prêmio de R$ 2 milhões

Sacha Bali é o grande campeão da Fazenda 16. Ele teve 50,93% dos votos e ganhou o prêmio de R$ 2 milhões. Na final do reality, que aconteceu nesta quinta-feira, 19, o ator superou Sidney Sampaio (23,98%), que ganhou uma caminhonete avaliada em R$ 230 mil, Yuri Bonotto (18,4%), que levou R$ 50 mil, e Gui Vieira (6,63%), que não ganhou nada na final.





Durante a estadia de Sacha no programa, os embates com outros peões trouxeram à tona um favoritismo do público: ele escapou da roça, esquema de eliminação do programa, oito vezes. Atualmente, conta com aproximadamente 669 mil seguidores no Instagram.





Adriane Galisteu, apresentadora do programa, abordou o assunto no discurso de encerramento que consagrou Sacha como campeão da edição. "Quem pode ficar feliz com esse presente do Brasil é você, que o Brasil vibrou junto o tempo todo: Sacha Bali", disse. Confira o momento em que o peão ganha o reality.