'Último rolezinho do ano': Motos barulhentas provocam caos em ruas do Rio

Rio - Centenas de motociclistas saíram do Complexo do Alemão, na Zona Norte, na madrugada desta sexta-feira (20) para o "último rolezinho do ano". O evento, que foi marcado pelas redes sociais, irritou moradores de diversos bairros da região devido ao intenso barulho realizado pelos veículos. O grupo foi flagrado ainda circulado por ruas da Zona Sul e Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, entre a noite de quinta (19) e a madrugada de sexta (20), os agentes abordaram mais de 150 motos em diferentes pontos da cidade, sendo 31 delas removidas. Além disso, outros 20 veículos foram autuados pelos militares.



Conforme divulgado, o evento que estava marcado para às 20h, com a participação de mais de 300 motos, teve até equipe de som e queima de fogos. Ainda nas redes sociais, o grupo, que tem um perfil no Instagram, anunciou que o intuito era "travar o RJ".



ATENÇÃO - UM ROLEZINHO NOTURNO SAIU DO COMPLEXO DO ALEMÃO NA ZONA NORTE DO RIO E FOI EM DIREÇÃO A ZONA SUL DO RIO..



SE VOCÊ ACORDAR ASSUSTADO, JÁ SABE O QUE É



20/12/2024



03:00 da manhã pic.twitter.com/np53L6BPvV — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) December 20, 2024

Devido ao intenso barulho, moradores relataram terem sido acordados por volta das 3h. "Eu estava dormindo e fui acordada por rolezinho de moto, eu estou movida a ódio. Só penso em idoso e gente com criança em casa juro por Deus", comentou uma internauta.

"Chegando agora do trabalho e esses perturbados fazendo 'ran dan dan dan' em rolezinho na Zona Norte, na Estrada Velha. É muita falta do que fazer", disse outra. "Maior barulho com esse rolezinho de moto, tem gente que vai trabalhar e quer dormir, esses caras ficam fazendo barulho com as motos uma hora dessa", reclamou mais uma.

"Fico me questionando aqui, às 4h da manhã: O que leva um bando de macho pegar a moto 3h da manhã e ficar dando “rolezinho” por aí, acordando a galera? Que coisa de desocupado", questionou outra.

eu tava dormindo e fui acordada por rolezinho de moto eu tô movida a ódio



só penso em idoso e gente com criança em casa juro por deus — Luiza (@luizaclaro_) December 20, 2024

Chegando agora do trabalho e esses perturbados fazendo ran dan dan dan em rolezinho zn na estrada velha, tnc muita falta do que fazer — Bruna Dantas (@brudan_tas) December 20, 2024

Maior barulho com esse rolezinho de moto, tem gente que vai trabalhar e quer dormir, esses caras ficam fazendo barulho com as motos uma hora dessa. — Cartas Clow (@CartasClowtaro) December 20, 2024

Fico me questionando aqui, às 4h da manhã: o que leva um bando de macho pegar a moto 3h da manhã e ficar dando “rolezinho” por aí, acordando a galera. Que coisa de desocupado. — Fernanda (@fermbritto) December 20, 2024

Procurada, a PM esclareceu que por determinação do 1° Comando de Policiamento de Área (1° CPA - Capital) com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, agentes de diversas unidades operacionais da Corporação realizaram diversas ações para coibir os chamados rolezinhos, em diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro.



"Vale destacar que as ações para reprimir tais mobilizações são desencadeadas sistematicamente em toda a cidade. Os policiais interceptam os motociclistas e realizam as verificações de documentos pertinentes, além de verificar possíveis atos transgressores em flagrante", disse em nota.



A corporação também informou que atua conjuntamente com equipes do Detran na 'Ação Siga Legal', responsável pela fiscalização de possíveis irregularidades em veículos automotores para reprimir esse tipo de prática.



A Polícia Militar ressalta ainda a importância de que a população colabore realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da nossa Central 190 para que as medidas imediatas cabíveis possam ser tomadas. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos sejam iniciados.