Turista da Paraíba é atropelada por ônibus e morre na Glória

Rio - Uma turista da Paraíba morreu após passar nove dias internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Priscila Marques Monteiro, de 27 anos, foi atropelada por um ônibus da linha 472, que faz o trajeto Triagem X Leme, enquanto atravessava a faixa de pedestres em frente à Praça Luiz de Camões, no bairro da Glória. O acidente ocorreu no último dia 7.



De acordo com testemunhas, o motorista do coletivo avançou o sinal e atingiu a jovem, que sofreu fraturas nos pés e traumatismo craniano.



Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 9ª DP (Catete) para esclarecer os fatos. O motorista do ônibus foi ouvido e liberado após prestar depoimento.



A Secretaria Municipal de Transportes também se manifestou, afirmando que oficiou o consórcio responsável pela linha a prestar esclarecimentos e detalhar as providências adotadas. A pasta solicitou informações sobre as medidas tomadas para mitigar os danos e prevenir comportamentos semelhantes no futuro, visando a segurança da coletividade.



O Rio Ônibus, por sua vez, lamentou o ocorrido e informou que o caso está sendo conduzido pelo Departamento Jurídico do consórcio Intersul.