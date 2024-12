Polícia busca suspeitos do caso de turista encontrado morto em Jericoacoara

O adolescente Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, foi encontrado morto no município de Jijoca de Jericoacoara, no litoral do Ceará, na última terça-feira, 17. Ele foi dado como desaparecido na noite do dia anterior, 16. Natural do Estado de São Paulo, ele estava em viagem com o pai, Danilo Martins, quando foi vítima do crime. A polícia pede que população contribua com as investigações.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou nesta sexta-feira, 20, que a Polícia Civil do Estado instaurou um inquérito policial e segue investigando as circunstâncias da morte do jovem. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará também foram acionadas para auxiliar na ocorrência.

"O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara que realiza diligências com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJ- Norte), além de equipes da Delegacia Regional de Acaraú e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para identificar a autoria do crime", afirma a secretaria.

Imagens de câmeras de segurança

Até o momento, o último registro do adolescente com vida foi flagrado por câmeras de monitoramento, que mostram o rapaz sendo rendido por um grupo de outros homens. Nas imagens, divulgadas pelo pai na quinta-feira, 19, nas redes sociais, os suspeitos desferem socos e tapas em Henrique e, aparentam enforcá-lo.

As motivações sobre as agressões do grupo contra a vítima ainda não estão esclarecidas. "A SSPDS ressalta que todos os esforços das Polícias Civil e Militar estão sendo empregados para elucidar o fato. Imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais na região", disse a secretaria.

Conforme o site G1, na noite da última segunda, o rapaz teria voltado sozinho da vila para o hotel, onde estava hospedado com o pai, para carregar o celular. Danilo afirma que, ao chegar na hospedagem mais tarde, não encontrou mais Henrique. Ele alega que o filho foi sequestrado e morto por criminosos.

Um dia depois de anunciar o desaparecimento do filho nas redes sociais, Danilo Martins divulgou que Henrique estava morto: "Descansa em paz, filho, te amo!", escreveu.

Denúncias

A SSPDS pede que a população contribua com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da secretaria ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do seguinte endereço eletrônico.

As informações ainda podem ser repassadas para o (88) 3669- 1264, da Delegacia Municipal de Jijoca. O sigilo e o anonimato são garantidos.