Regina Duarte faz elogios ao filme 'Ainda Estou Aqui'

Regina Duarte falou sobre Ainda Estou Aqui, filme que aborda a ditadura militar e que foi pré-indicado ao Oscar. Os comentários sobre o longa ocorreram durante uma conversa ao podcast Se Lig, veiculado em 16 de dezembro.





"Me deu uma vontade de fazer cinema. Que direção, que texto, que coisa maravilhosa", elogiou. Em seguida, questionou sobre um possível filme de Vale Tudo, folhetim que protagonizou em 1988. "Por que não fazem um filme [de Vale Tudo]?". A novela ganhará um remake na Globo em 2025.





A atriz já viralizou anteriormente com falas polêmicas sobre o regime militar, na época em que era secretária especial de Cultura, no governo de Jair Bolsonaro. Na época, minimizou as mortes ocorridas durante a ditadura, e reforçou que não gostaria que a secretaria de cultura "virasse um obituário".





Nas redes sociais, internautas questionaram se Regina havia compreendido o filme do diretor Walter Salles. "Reconhecer um filme bem dirigido não quer dizer que ela absorveu a mensagem ou o contexto histórico", disse um.





Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva (1929 - 2018), Ainda Estou Aqui conta a história da mulher que criou seus cinco filhos e se tornou advogada de direitos humanos após o desaparecimento e assassinato do marido, Rubens Paiva (1929 - 1971), durante a ditadura militar.