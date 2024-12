Policial penal e idoso são mortos a tiros

Um policial penal foi morto a tiros, na última quinta-feira, por um grupo de criminosos armados com fuzis e pistolas próximo à comunidade do Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos, estava passando de moto pela Rua Jardim São Benedito quando foi executado a sangue-frio por quatro bandidos que assaltavam um depósito de bebidas. Durante o ataque, um idoso também acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos.

Uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos, que aconteceu por volta das 20h. É possível ver o momento em que o inspetor para a moto e conversa com um dos ladrões, que vigiava a entrada do HD Depósito de Bebidas. Henry se apresenta como policial e chega a sacar uma pistola, mas, ao perceber a presença de mais três bandidos, guarda a arma e tenta ir embora.

Neste momento, os quatro criminosos disparam contra o policial, que morreu na hora. Na sequência, o quarteto entra em um carro, de modelo Fiat Uno, e foge do local do crime. Alguns assaltantes estavam com o rosto tampado, sendo que três deles vestiam uniforme de apoiadores de tráfego, parecidos com as roupas utilizadas por funcionários da Cet-Rio.