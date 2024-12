Fórum Realiza RJ debateu os grandes eventos do estado

Ontem (20), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, aconteceu o 'Realiza RJ', fórum promovido pelo jornal O DIA com o intuito de debater a vocação do estado do Rio de Janeiro para grandes eventos.

Na abertura, o subsecretário de Estado de Grandes Eventos, Rodrigo Castro, destacou que o Rio recebeu um número recorde de turistas em 2024, o que ele atribui, em certa medida, aos grandes eventos. "Tivemos G20 e eventos paralelos, show de Madonna, maior número de público estrangeiro no Rock in Rio, o carnaval atraiu turistas de 52 diferentes países", celebrou.

O subsecretário de Estado de Turismo, Nilo Sérgio Félix, salientou a importância do turismo. "A vocação do Rio é o turismo, que impacta em 52 itens da economia. A cada 11 trabalhadores, um tem seu emprego voltado para o turismo", disse o subsecretário.

Logo na abertura, o 'Realiza RJ' foi palco para o anúncio de novidades para 2025. A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, revelou que serão destinados R$ 21 milhões para festivais na capital e no interior do estado e mais R$ 21 em ações continuadas.

"Nestes últimos quatro anos, investimos R$ 1 bilhão no fomento da cultura do Rio. Mais de 540 projetos foram beneficiados via lei de incentivo em cinco anos. Este ano, estamos chegando a R$ 200 milhões destinados a projetos incentivados", disse a secretária.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, destacou que, no ano que vem, Saquarema receberá, pelo terceiro ano consecutivo, a última etapa do Challenger Series, disputa para entrar na elite da World Surf League (WSL). Picciani disse, ainda, que o Rio sediará mais uma vez o Rio Open e a 23ª edição da Maratona do Rio.

"A maratona tem a presença de outros 26 estados e de mais de 40 países. Mais de 80% do público é de fora, que desfruta de uma grande prova esportiva e ainda faz turismo. E temos prevista, também para 2025, a inclusão de eventos que tinham deixado de ser realizados, como a Corrida da Ponte", revelou o secretário, referindo-se ao evento que voltará a levar corredores à Ponte Rio-Niterói após hiato de dez anos.

PAINÉIS

Mediado pela jornalista Ana Miguez, o primeiro painel focou na segurança dos grandes eventos. Diretor de Infraestruturas de Tecnologia do Estado do Rio, o major Agdan Fernandes apresentou os avanços tecnológicos da Segurança Pública nos últimos três anos, enquanto o porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras, ressaltou que o trabalho conjunto com a Polícia Militar resulta em um saldo sempre positivo nos eventos.

Rogério Pimenta, subsecretário de Planejamento e Gestão da Secretaria de Defesa do Consumidor, lembrou que a pasta trabalha continuamente para agilizar os processos relacionados às relações de consumo.

O jornalista Bruno Menezes comandou o debate sobre Desenvolvimento Econômico. Andreia Crôca, superintendente de Projetos Especiais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Emerson Martins, empresário do setor do entretenimento; e Jorge Chaves, vice-presidente do HotéisRio, falaram sobre temas como aumento de arrecadação, investimento em políticas públicas e geração de emprego e renda.

O último painel, mediado pelo jornalista Leandro Bertholini, reuniu o subsecretário de Grandes Eventos, Rodrigo Castro; o subsecretário de Turismo, Nilo Sérgio Félix; e o diretor-presidente da Apresenta Rio, Pedro Guimarães, em um debate sobre a união entre turismo e grandes eventos.