Chuva forte atinge o Rio e provoca estragos em diversos pontos

Rio - Um temporal caiu sobre a Região Metropolitana do Rio na tarde desta sexta-feira (19), impactando diversas áreas da capital e da Baixada Fluminense. Além de ruas alagadas em diferentes pontos dos municípios, a chuva foi acompanha de uma forte ventania, que causou estrago em vários bairros do Rio.

Além disso, a Linha 2 do metrô, entre as estações Acari/Fazenda Botafogo e Coelho Neto, sofreu com lentidão por conta de galhos e telhas na via. O material foi retirado e o fluxo voltou ao normal.

O bairro mais afetado foi o Vidigal, com um acumulado de 49,6 mm entre 16h e 17h. Em seguida, estão Jardim Botânico, com 42,4 mm, e Tijuca, com 41,2 mm. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), a cidade entrou em Estágio 2 às 16h45. Esse é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Na Zona Sul, a Avenida Niemeyer, entre Vidigal e São Conrado, foi interditada por conta do temporal. Houve registro de alagamento na Rua das Laranjeiras, no bairro que leva o mesmo nome; na Rua do Catete, na altura da Rua Silveira Martins; na Rua Gilberto Cardoso, no Leblon; na Avenida Rodrigo Otávio, na Gávea, e na Rua Jardim Botânico.

A ventania também impactou diversos bairros da Zona Sul, derrubando árvores na Rua General Mourão Filho, em São Conrado; na Rua Icatu, no Humaitá; na Rua Santa Clara, em Copacabana, e na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa. Nessas ocorrências, equipes da Prefeitura do Rio já realizaram a limpeza e liberaram as pistas. No entanto, os agentes seguem recolhendo árvores nas ruas Cardoso Junior, São Salvador e Alice, em Laranjeiras; na João Lira, no Leblon; na Pacheco Leão, no Jardim Botânico, e nas praças Nicarágua e Marinha do Brasil, em Botafogo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o estrago provocado pela queda de uma árvore no Largo dos Leões, no Humaitá, interditando um trecho da rua. Agentes do Município atuam no local.

Veja o vídeo

Devido ao vento e à chuva, uma árvore caiu em Botafogo, próximo ao Largo dos Leões



Crédito: reprodução / redes sociais pic.twitter.com/CbxliciIPD — Jornal O Dia (@jornalodia) December 20, 2024

Um outro vídeo mostra motoristas ilhados depois que o canal na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, inundou por conta da chuva.

Avenida Paulo de Frontin fica alagada após forte chuva atingir a cidade



Crédito: reprodução / redes sociais pic.twitter.com/rWaZE3gAWe — Jornal O Dia (@jornalodia) December 20, 2024

Bolsões d'água também afetaram o trânsito na Zona Norte. Houve registros nas ruas Ibituruna e Matriz e Barros, na Tijuca, e na Rua Ulysses Guimarães, no Estácio. Na Zona Oeste, uma árvore tombou na Autoestrada Lagoa-Barra, perto do Golf Club, no sentido Barra da Tijuca. Equipes da prefeitura realizaram a limpeza da via, que já foi liberada.

Além da chuva, ventos fortes passaram pelo Rio. Na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Metrô de Irajá, um poste caiu e equipes da Prefeitura do Rio foram acionadas. Também houve registro de ventania no Aeroporto do Galeão e na Base Área de Santa Cruz.

Na Baixada, um outdoor caiu sobre o Viaduto BHN, em Belford Roxo, interditando a pista. A empresa Transportes Flores informou que, devido ao incidente, as linhas 800L (Madureira x Nova Aurora) e 472B (Central x Bom Pastor) estão sendo desviadas pela Rua da Matriz, retornando ao trajeto original na Rodovia Presidente Dutra, via Rua Vila Lobos, em Agostinho Porto.