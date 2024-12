01 de associação de moradores é executado NO ANIL

Dois homens foram executados em pouco mais de 12 horas no Anil, Zona Oeste do Rio, na sexta-feira. Uma das vítimas foi o presidente Associação de Moradores da Gardênia Azul, César Agnaldo Oliveira Lopes, de 44 anos, baleado na Rua Soldado José Menezes Filho, no início da noite. Horas antes, um outro homem morreu com um tiro na cabeça, na Avenida Canal do Anil.

Segundo relatos de moradores nas redes sociais, o crime aconteceu por volta das 18h, quando criminosos dispararam três tiros contra César. A rua onde aconteceu a execução fica próxima a uma cabine da Polícia Militar e atrás de um grande shopping da região.

Nas redes sociais, a associação, que agora tem Arianna Ribeiro na direção, lamentou a morte. "É com grande pesar que informamos o falecimento do presidente da associação de Gardênia Azul, César Lopes. Que Deus conforte os familiares e amigos", disse por meio de nota.

Horas antes, um outro crime parecido aconteceu próximo ao local onde César morreu. Por volta das 7h, moradores ouviram barulhos de tiros em uma praça em frente ao canal do Anil e encontraram um homem, de aproximadamente 25 anos, baleado perto de um campo de futebol.