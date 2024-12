Forças de segurança unidas nos grandes eventos do Rio

Para debater a vocação do estado do Rio de Janeiro para grandes eventos, o jornal O DIA promoveu, na sexta-feira (20), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, o fórum 'Realiza RJ'.

Mediado pela jornalista Ana Miguez, o primeiro painel debateu a segurança em grandes eventos. Porta-voz do Corpo de Bombeiros, o major Fábio Contreiras ressaltou a importância do trabalho conjunto com a Polícia Militar.

"A parceria que a gente tem com a Polícia Militar está sempre presente. A gente trabalha em duas grandes vertentes: o pré-evento, com prevenção, vistoria e emissão de autorizações; e durante e após o evento, no atendimento às emergências que podem acontecer", explicou.

Diretor de Infraestruturas de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, major Agdan Fernandes também destacou a união entre as forças por meio da reestruturação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), criado há mais de dez anos. "Quando a gente assumiu, ele já estava bem degradado, era praticamente só um prédio. A gente começou a fazer uma série de licitações, uma série de planejamentos para reerguer aquele prédio e dar uma utilidade pra ele, não só para a Polícia Militar, mas para todos os órgãos que atuam na Segurança Pública e nas áreas limítrofes, como Defesa Civil", disse o major, que em seguida apresentou os avanços tecnológicos dos últimos três anos, começando pela criação de aplicativos, especialmente o 190 RJ.

"Nele, qualquer cidadão, inclusive estrangeiro, pode abrir uma ocorrência sem passar pelo teleatendimento", disse Agdan, ressaltando que um recurso de grande utilidade é o Botão de Emergência.

Outro projeto já implementado é o 190 Integrado, sistema de videomonitoramento urbano ligado ao CICC que conta com 34 parcerias até o momento. O 190 Integrado consiste, basicamente, no compartilhamento de câmeras de empresas, concessionárias e prefeituras com o governo do estado.

O sistema de reconhecimento facial, as câmeras operacionais portáteis e os drones, que também possuem recursos de reconhecimento facial e leitura de placa, foram apresentados pelo major Agdan como importantes ferramentas para a segurança dos grandes eventos, para onde sempre são deslocados os caminhões de comando.

Major Contreiras, por sua vez, elencou as três principais preocupações do Corpo de Bombeiros antes de um evento de grande porte. "As ocorrências que podem acontecer baseadas em incêndio, que é de onde o Corpo de Bombeiros surgiu; o salvamento de pessoas que se colocam em perigo perto ou dentro do evento, mesmo que a gente saiba que o próprio organizador contrata uma equipe pra esse primeiro atendimento; e nosso campeão de ocorrências hoje, as ocorrências clínicas. Por isso é muito importante a presença das nossas ambulâncias", explicou o major.

Para completar o debate, o subsecretário de Planejamento e Gestão da Secretaria de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, falou sobre a resolução recentemente lançada para garantir que consumidores estejam seguros e com seus direitos assegurados nos grandes eventos.

"Pode parecer mais uma burocracia do estado, mas para quem trabalha de maneira séria e correta, isso não vai trazer nenhum transtorno. A gente só está compilando todas as documentações, como o major Contreiras falou, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar… Tudo que tem que ser apresentado para saber se aquele evento tem a certificação, porque a gente não emite alvará", explicou o subsecretário.