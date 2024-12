Roubo e medo em prédio de Copa

A Polícia Militar prendeu, na sexta-feira, três homens que fizeram moradores reféns durante uma tentativa de assalto em um prédio localizado na Avenida Rainha Elizabeth, em Copacabana, na Zona Sul. Os suspeitos alugaram um apartamento pela internet para conseguir ter acesso ao edifício.

Na ocasião, agentes do 19° BPM (Copacabana) foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo. No local, eles prenderam um dos integrantes do grupo que estava tentando fugir em um automóvel.

Em seguida, os policiais iniciaram buscas para apurar a informação de que os outros bandidos também estariam tentando fugir, utilizando a escada de emergência do condomínio. Logo depois, ao receberem informações de que moradores poderiam estar sendo mantidos como reféns pelos criminosos, uma equipe de negociadores do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada.

Na sequência, agentes do 19° BPM e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) montaram um cerco tático ao redor do prédio para impedir a fuga dos criminosos.