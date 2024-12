Criança e mais duas pessoas são mortas a tiros após ataque em Paty do Alferes

Rio - Uma criança e mais duas pessoas foram mortas durante um ataque a tiros no bairro Arcozelo, em Paty do Alferes, no interior do estado, na noite deste sábado (22). Informações preliminares apontam que as vítimas são pai, mãe e filho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o quartel de Miguel Pereira ocorreu às 20h15. No local, um idoso de 72 anos, que se apresentou como avô da criança, recebeu atendimento e foi liberado.



O menino, de aproximadamente 4 anos, foi encontrado sem vida embaixo do corpo de uma das vítimas identificada como Consuelo, de 35 anos, dentro de uma casa. Já o homem, identificado como Giliard, 35, estava na rua, próximo a um posto de combustíveis.



Nas redes sociais, testemunhas alegam que o caso teria relação com disputa territorial entre milicianos e traficantes. Os disparos teriam sido realizados por homens de roupas camufladas armados com fuzis. Imagens registraram ainda a intensidade do ataque.

Narcoterroristas com fuzis e roupas camufladas executam criança e outras pessoas durante ataque em Paty do Alferes.



Faixa de Gaza?



Não!



Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 10° BPM (Barra do Piraí) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na RJ 125. No local, as equipes encontraram o corpo de três vítimas que apresentavam sinais de perfuração por arma de fogo. Informações preliminares colhidas pelos policiais apontam que eles foram atingidos por criminosos armados, que estavam no interior de um automóvel.



Logo após o crime,o setor de inteligência do 10° BPM (Barra do Pirai), obteve a identificação de um dos envolvidos no ataque. As informações foram repassadas para a 96ª DP (Paty do Alferes), que emitiu um alerta sobre o paradeiro de um dos acusados que foi preso durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



O policiamento foi reforçado na região onde ocorreu o ataque.