Ex-professora que estuprou e engravidou de aluno de 12 anos é condenada

Uma ex-professora foi condenada a 25 anos de prisão na sexta-feira (20) nos Estados Unidos, após se declarar culpada de uma série de crimes sexuais infantis. O fato que mais chamou a atenção foi ela ter engravidado de um aluno de 12 anos. O caso é considerado estupro, independente de ter sido consentido.



Alissa McCommon, uma docente da quarta série no condado de Tipton, estado do Tennessee, se declarou culpada de estupro de uma criança, estupro estatutário, exploração sexual de menores e solicitação de menores.



A mulher foi condenada depois que o juiz Blake Neill ordenou que todas as sentenças fossem executadas simultaneamente sem possibilidade de pedido por liberdade condicional, além de ter que se registrar como agressora sexual violenta e passar por supervisão comunitária pelo resto de sua vida.



McCommon não poderá ter contato com nenhuma de suas vítimas e sua licença de ensino também foi revogada pelo tribunal.



Segundo a emissora WREG-TV, a ex-professora desenvolveu relacionamentos com os pré-adolescentes que conheceu enquanto estava em sala de aula, seguindo-os nas redes sociais e fazendo amizade com suas mães para explorar sua posição de autoridade.



A condenada se interessava por um aluno, de 12 anos, tendo ligado mais de 200 vezes para ele e enviado fotos sensuais por um aplicativo de visualização única de mídias. Em uma mensagem, McCommon ameaçou o menino dizendo que ela se mataria caso ele interrompesse o relacionamento, informou a emissora.



Uma investigação foi aberta sobre McCommon em 2021 e uma mãe relatou textos inapropriados da professora para seu filho em 2023. Ela foi suspensa da escola sem remuneração em 24 de agosto de 2023.



A ex-professora foi presa em 8 de setembro de 2023, recebendo 23 acusações com vários crimes sexuais contra alunos do colégio.



A mulher alegou a um dos meninos que ela estava grávida de seu filho. Posteriormente, evidências de DNA confirmaram que a criança era o pai. A mãe do garoto afirmou que o recém-nascido não seria influenciado por McCommon, que tinha que cumprir com suas punições.



"A criança inocente será amada e criada sem sua influência. Não há quantidade de tempo que eles possam lhe dar que seja igual ao que Deus lhe dará. Você vai queimar no inferno.", disse a responsável.