Vídeo: idosa festeja chegada aos 106 anos com dose de uísque

Uma mulher comemorou seu aniversário de 106 anos com uma dose de uísque no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Florence Hackman, que já havia viralizado no ano passado depois de receber 105 doses da bebida alcoólica da empresa Fireball, continua surpreendendo pela sua vitalidade e alegria.

Mulher comemora aniversário de 106 anos com dose de uísque.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/nc0kcC2FCt — Jornal O Dia (@jornalodia) December 22, 2024

Em entrevista a emissora Fox News, Kristen Kelly, a diretora executiva da instituição de convivência para idosos Traditions of Deerfield, localizada em Loveland, Ohio, onde Hackman reside, destacou a energia contagiante da idosa.



"Flo ilumina nossos dias e nos lembra de toda a diversão e alegria que podemos experimentar mais tarde na vida. Sua atitude feliz é uma maneira tão inspiradora de viver, e nós a amamos por isso", afirmou Kelly.



A mulher nascida em 16 de dezembro de 1918 atribui sua longevidade a uma postura otimista e ao hábito de viver "um dia de cada vez".



"Eu apenas tento ser legal com as pessoas e tento ir um dia de cada vez - isso é tudo. Se você conseguir isso um dia, poderá passar para o próximo", disse Hackman em uma citação publicada pela instuição Traditions of Deerfield.



Além da sua visão de vida, sua longevidade também pode ter um componente genético, já que sua mãe viveu até os 104 anos.



Em um vídeo publicado no aniversário de Hackman, ela pode ser vista animada, celebrando mais um aniversário. Ela cantou "Parabéns para mim", tomou uma dose de uísque e assoprou as velas de seu bolo de aniversário com cobertura de chocolate.



No ano passado, em homenagem ao seu 105º aniversário, a Fireball enviou a Hackman 105 doses de seu Fireball Cinnamon Whisky.