Avião de pequeno porte cai em Gramado; governador do RS diz que não há sobreviventes

Um avião turboélice bimotor de pequeno porte caiu por volta das 9h deste domingo, 22, em Gramado, na serra gaúcha, na região da Avenida da Hortênsias. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não há sobreviventes. A estimativa é de que oito a dez pessoas estavam no avião, segundo capitão do Corpo de Bombeiros que concedeu entrevista à Rádio Gaúcha, do grupo RBS.





Ao menos 15 pessoas que estavam na região em que o avião caiu foram levadas ao Hospital de Gramado. De acordo com o capitão dos Bombeiros, o avião atingiu a chaminé de um prédio, o segundo andar de uma casa - onde havia uma pessoa, que saiu sem ferimentos - e depois uma loja vazia.





Os destroços também atingiram uma pousada, onde duas pessoas já foram resgatadas com vida. Por pouco o avião não atingiu um posto de combustível.





O Corpo de Bombeiros atua no momento para apagar o incêndio. A Brigada Militar e Polícia Civil também estão no local. As informações iniciais são de que o avião vinha da cidade de Canela e estaria indo para Florianópolis.





A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informou que a ERS-235 (Avenida das Hortênsias), em Gramado, está com o fluxo de veículos totalmente bloqueado por conta do acidente. "Ao longo das próximas horas seguiremos atualizando as informações e possíveis rotas alternativas", escreveu.





A avenida é um das mais movimentadas do centro turístico de Gramado.





Segundo a secretaria de Segurança, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda.