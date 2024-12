Empresas devem solicitar

As empresas têm até 31 de janeiro para cadastrar colaboradores no sistema Jaé e assegurar o fornecimento do Vale-transporte (VT). O processo é gratuito e pode ser realizado online, acessando a aba de empresas no site oficial.

Passageiros, porém, precisam ficar bastante atentos, pois o Jaé não estará disponível para uso em transportes sob concessão do Governo do Estado, como barcas, trens, metrô e ônibus intermunicipais. Nesses casos, o Riocard continuará sendo o principal sistema de bilhetagem, garantindo o acesso à tarifa social de R$ 5 para quem tem direito ao benefício.