Prazo do cartão termina no fim de janeiro

Moradores do Rio que usam transporte público têm pouco mais de um mês para obter o Cartão Jaé, que, a partir de 1º de fevereiro, será o único sistema de bilhetagem aceito nos ônibus, VLTs, BRTs e "cabritinhos" do município. Com isso, o Riocard deixará de ser aceito nestes modais, mas seguirá nos trens, metrô, barcas e ônibus intermunicipais.

O novo sistema conta com três tipos de cartão: o preto, Jaé Visa, destinado a usuários frequentes; o verde, para passageiros esporádicos e turistas; e o laranja, voltado à gratuidade. Os dois primeiros podem ser adquiridos em máquinas de autoatendimento localizadas nas estações de VLTs e BRTs, ao custo de R$ 4,30 (valor revertido na primeira passagem), ou recebidos em casa mediante taxa de R$ 7,95, pelo aplicativo. Já o cartão de gratuidade deve ser solicitado exclusivamente online.

As recargas podem ser realizadas pelo site ou app do sistema, com opções de pagamento via pix e cartão de crédito (valor mínimo de R$ 10) ou boleto bancário (a partir de R$ 50). Também é possível adicionar créditos em máquinas de autoatendimento e estabelecimentos credenciados. Enquanto isso, o cartão destinado a turistas e usuários esporádicos só pode ser recarregado nas estações.

Diferentemente do Riocard, não é necessário validar o valor carregado: o crédito fica disponível assim que o pagamento é confirmado. Outra facilidade é o uso do celular para pagar a passagem, gerando um QR Code no aplicativo e aproximando-o do validador. O cartão físico torna-se opcional.

O saldo do Riocard não pode ser transferido para o novo sistema de bilhetagem. Por isso, cariocas devem utilizá-lo antes de 1º de fevereiro para evitar perdas.