Vai chover no Natal? Veja a previsão do tempo para todo o Brasil

O Natal deve ser chuvoso para a maior parte dos brasileiros este ano. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alertas amarelos, de perigo potencial, para chuvas fortes ao menos até esta terça-feira, 24 de dezembro, no norte do Estado de São Paulo; em todo o litoral paulista, paranaense e do norte catarinense; nas regiões Norte e Centro-oeste; em todo Minas Gerais e Rio de Janeiro; no oeste da Bahia e do Piauí; em quase todo o Maranhão.





A previsão é de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora nestes locais ou até 50 milímetros por dia, conforme o Inmet. A recomendação do Instituto é de que as pessoas não enfrentem tempestades, evitem utilizar aparelhos conectados à tomada no período de chuva e se mantenham atentos a possíveis alterações no terreno em regiões de encostas, apesar de o risco de deslizamentos e alagamentos ser baixo.





Já na capital paulista, apesar de a região não ter alerta de risco emitido até o momento, chuva deve ocorrer tanto na véspera, quanto no dia do Natal, conforme a empresa de meteorologia Climatempo. Tal condição climática seguirá até sábado, 29.





Veja mínimas e máximas para o Natal em algumas cidades de SP:





- São Paulo: mínima de 18ºC e máxima de 27ºC no dia 24 e de 19ºC e 28ºC no dia 25. Deve chover todos os dias da semana exceto domingo, 29;





- Campinas: mínima de 19ºC e máxima de 29ºC no dia 24 e de 20ºC e 28ºC no dia 25. Deve chover todos os dias da semana, exceto nesta terça, 24, e no domingo, 29;





- Ribeirão Preto: mínima de 20ºC e máxima de 30ºC no dia 24 e de 21ºC e 29ºC no dia 25. Pode chover todos os dias da semana;





- Araçatuba: mínima de 20ºC e máxima de 30ºC no dia 24 e de 22ºC e 28ºC no dia 25. Pode chover todos os dias da semana;





- Bauru: mínima de 19ºC e máxima de 29ºC no dia 24 e de 20ºC e 28ºC no dia 25. Deve chover todos os dias da semana, exceto nesta terça, 24, e no domingo, 29;





- São José do Rio Preto: mínima de 20ºC e máxima de 29ºC no dia 24 e de 21ºC e 28ºC no dia 25. Pode chover todos os dias da semana.





E no resto do País?





- Rio de Janeiro (RJ): mínima de 19ºC e máxima de 27ºC no dia 24 e de 20ºC e 29ºC no dia 25. Pode chover todos os dias da semana;





- Curitiba (PR): mínima de 15ºC e máxima de 24ºC no dia 24 e de 16ºC e 27ºC no dia 25. Deve chover todos os dias da semana exceto quarta-feira, 25;





- Belo Horizonte (MG): mínima de 19ºC e máxima de 26ºC no dia 24 e de 19ºC e 25ºC no dia 25. Pode chover todos os dias da semana;





- Porto Alegre (RS): mínima de 17ºC e máxima de 31ºC no dia 24 e de 19ºC e 25ºC no dia 25. Deve chover todos os dias da semana exceto sexta-feira, 27;





- Cuiabá (MT): mínima de 24ºC e máxima de 31ºC no dia 24 e de 24ºC e 29ºC no dia 25. Deve chover todos os dias da semana, exceto no domingo, 29;





- Brasília (DF): mínima de 19ºC e máxima de 25ºC nos dias 24 e 25. Pode chover todos os dias da semana;





- Salvador (BA): mínima de 24ºC e máxima de 32ºC no dia 24 e de 25ºC e 30ºC no dia 25. Pode chover na terça-feira, 24, e na quinta, 26;





- Natal (RN): mínima de 24ºC e máxima de 32ºC nos dias 24 25. Pode chover todos os dias da semana;





- Manaus (AM): mínima de 25ºC e máxima de 29ºC no dia 24 e de 25ºC e 30ºC no dia 25. Pode chover todos os dias da semana;





- Porto Velho (RO): mínima de 24ºC e máxima de 33ºC no dia 24 e de 23ºC e 31ºC no dia 25. Pode chover todos os dias da semana;





As previsões são do Climatempo.





Verão deve ser quente, chuvoso e com menos ondas de calor





O verão 2025, que teve início às 6h20 do sábado, 21, não vai repetir as fortes ondas de calor que marcaram o verão passado. Segundo Inmet, o período será quente, mas espera-se uma distribuição melhor das chuvas. Não são esperados grandes volumes de chuvas em curto espaço de tempo.





"As temperaturas tendem a permanecer acima da média histórica na maior parte da região, porém, a entrada de frentes frias e a formação de corredores de umidade vindos da Amazônia podem favorecer a ocorrência de dias consecutivos com chuva, amenizando a temperatura", diz relatório do instituto.





A previsão para o primeiro trimestre de 2025 indica que as chuvas podem ficar acima da média em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santos e sul de Minas Gerais.





Conforme o instituto, sem a influência do El Niño e com a possível baixa configuração do La Niña, o clima deve ficar mais próximo da neutralidade, contrastando com as condições do verão passado.