'Na UTI e conversando': novo boletim atualiza estado de saúde da cantora Preta Gil

No início da tarde desta segunda-feira, 23, saiu um novo boletim médico de Preta Gil, divulgado nas redes sociais da cantora. De acordo com o comunicado, a cantora está "estável, acordada e conversando".

Ela segue na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, se recuperando da cirurgia realizada no último dia 19, para retirada de tumores. O procedimento demorou cerca de 20 horas.

O post recebeu reações de famosos como dos atores José Loreto, Monica Martelli e os cantores Tico Santa Cruz e Majur.

Entenda o caso

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", conforme médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.