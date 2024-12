Fórum debateu conexão entre turismo e grandes eventos

Para debater a vocação do estado do Rio de Janeiro para eventos de grande porte, o jornal O DIA promoveu, na última sexta-feira (20), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, o fórum 'Realiza RJ'.

O terceiro e último painel teve como foco a relação entre o setor turístico e os grandes eventos. Para debater o tema, o jornalista Leandro Bertholini recebeu no palco o subsecretário de Grandes Eventos, Rodrigo Castro; o subsecretário de Turismo, Nilo Sérgio Félix; e o diretor-presidente da Apresenta Rio, Pedro Guimarães.

O mediador Leandro Bertholini abriu o debate destacando que o Rio de Janeiro está perto de ultrapassar o recorde de turistas alcançado há dez anos. "O turismo tem conquistado esses números graças aos grandes eventos. Quando você junta cultura, esporte e entretenimento, você vai ter um resultado melhor no turismo. E é isso que um grande evento quer fazer", disse Pedro Guimarães, ressaltando que o Rio também é um polo de competições esportivas e está crescendo na realização de eventos corporativos, aproximando-se de São Paulo.

Após dizer que há a pretensão de ultrapassar São Paulo no turismo de negócios, Nilo Sérgio salientou a união entre Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Turismo e Subsecretaria de Grandes Eventos.

"O turismo impacta em 52 itens da economia. A cada 11 trabalhadores, um tem seu emprego voltado para o turismo. O turismo é a vocação do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro entendeu que o turismo gera renda, emprego e riqueza. Acredito que estamos fazendo um trabalho bem arrumado. As Secretarias estão unidas", disse o subsecretário de Turismo.

Nilo Félix também comentou a preocupação com a segurança pública, destacando os avanços dos últimos anos. "A segurança ainda é um problema, mas, independente disso, ainda somos o primeiro destino da nação. Nossa polícia civil e nossa polícia militar trabalham, trabalham muito, e muitas vezes encontram empecilhos no judiciário. Mas estamos vencendo. Quando fazemos pesquisas com turistas, a segurança já não é mais o principal problema", disse o subsecretário.

CARNAVAL 2025

Logo após o Réveillon, as atenções estarão voltadas para o Carnaval do Rio, espetáculo que atrai turistas de todo o Brasil e do mundo. O subsecretário Rodrigo Castro revelou que o governo do estado do Rio fará o maior investimento da história no Carnaval do próximo ano: R$ 40 milhões. De acordo com ele, o valor não será destinado apenas aos desfiles das escolas de samba, mas também para ensaios técnicos e escolas de samba mirins.

"O Carnaval também é outra vocação não só da cidade, mas também do estado. O governador Cláudio Castro é um apaixonado pelo Carnaval e ele tem esse entendimento que o Carnaval não é só da Capital. A gente vem, ao longo desse período sob a gestão do governador, nesse processo gradativo que chega ao seu ápice com a nova gestão da liga, com o Gabriel David. Temos mais um dia de desfiles, mais tempo em cada desfile, mais tempo de esquenta para cada escola e o aumento dos dias de ensaios técnicos, que antes eram só aos domingos", explicou Rodrigo, que finalizou: "O carnaval não é um custo, é um investimento".