Construção precária

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Irajá estiveram na Rua Maturá, altura do número 211, às 20h30, mas os feridos já haviam sido socorridos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, seis das vítimas receberam alta ainda durante a noite. Enquanto as outras cinco foram transferidas para outros hospitais da rede e têm quadros estáveis. Em nota, a Defesa Civil informou que a laje foi construída de forma precária. Além desse imóvel, outras cinco edificações foram interditadas preventivamente na mesma localidade por deformação excessiva. Os órgãos responsáveis foram acionados para eliminar os riscos.