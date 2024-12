Outro caso no Cachambi

Um outro imóvel também desabou na Rua Miguel Ângelo, número 569, no bairro Cachambi, na Zona Norte, na noite deste domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Méier foi acionado às 20h57 após o chão de uma edificação de um pavimento ceder e desabar. Nenhuma vítima foi encontrada.

Já a Defesa Civil informou que a laje de um sobrado desabou parcialmente e existe a possibilidade de novos desabamentos ocorrerem. Por conta disso, outros seis imóveis situados ao lado foram interditados. A Secretaria Municipal de Assistência Social foi acionada para prestar auxílio aos moradores.