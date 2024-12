Lobo-marinho Joca continua 'passeio' e aparece em Arraial do Cabo

Rio - O lobo-marinho Joca continua sua jornada pelo litoral fluminense e, na tarde desta segunda-feira (23), foi visto descansando na Praia da Figueira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O mamífero marinho, que anteriormente passou por Ipanema, Niterói e Maricá, atraiu a atenção de diversos banhistas que pararam para observar e fotografar o animal.



Especialistas explicam que Joca chegou ao litoral do Rio após se afastar de seu grupo, provavelmente devido a uma corrente marítima incomum. Não é normal que lobos-marinhos apareçam nas praias fluminenses durante este período do ano, mas as mudanças climáticas têm contribuído para situações como essa se tornarem mais frequentes.

Os machos de lobo-marinho-antártico podem alcançar 2 metros de comprimento e 133 kg, atingindo a maturidade a partir dos 8 anos, enquanto as fêmeas chegam a 1,40 m e 128 kg, maturando a partir dos 3 anos. Pelo porte, Joca é identificado como um macho adulto. Em setembro deste ano, uma fêmea jovem apareceu em Rio das Ostras. Ela foi tratada e reabilitada em Praia Seca, Araruama, sendo devolvida ao mar dois meses depois.



O Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos (GEMM-Lagos) e o Instituto BW, responsáveis pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) na Bacia de Campos, estão acompanhando o deslocamento do animal entre Saquarema e São Francisco de Itabapoana. Autoridades e especialistas reforçam a importância de manter distância do animal.