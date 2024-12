Dupla é presa transportando 120 kg de pasta base de cocaína na Dutra

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta terça-feira (24), 120 kg de pasta base de cocaína durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, altura de Piraí, no Sul Fluminense. Dois homens foram presos em flagrante.

A apreensão ocorreu durante uma operação da Polícia Federal e da PRF voltada para reprimir o tráfico. Durante a revista do veículo, os agentes encontraram o entorpecente escondido em um fundo falso no assoalho e dentro do painel multimídia do carro.



De acordo com informações da PRF, a droga tinha como destino a capital fluminense, onde seria distribuída em comunidades.



O material e os homens foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal. A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas.