TV Brasil transmite Missa do Galo da Catedral Metropolitana do Rio

A TV Brasil transmite à meia-noite desta quarta-feira (24) a Missa do Galo da Catedral Metropolitana de São Sebastião no Rio de Janeiro. A celebração será realizada pelo cardeal Orani João Tempesta, com duração de 90 minutos.

No catolicismo, a Missa do Galo é considerada a Santa Missa de Natal. Trata-se de antiga tradição religiosa, na qual são relembrados os eventos que levaram ao nascimento de Jesus Cristo e transmitidas mensagens de fé e esperança.

Missa do Galo da Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro – Terça-feira (24) à meia-noite

