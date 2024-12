Casal é baleado em tentativa de assalto em São Gonçalo

Rio - Um homem e uma mulher foram baleados na manhã desta terça-feira (24), véspera de Natal, durante uma tentativa de assalto no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



De acordo com informações da Polícia Militar, o casal passava de moto na Rua Luís Mota quando foi abordado por criminosos armados. Durante a ação, ambos foram atingidos por disparos.



O Corpo de Bombeiros informou que agentes do quartel de Colubandê foram acionados às 8h30 para prestar socorro. As vítimas, ainda não identificadas, foram encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, também em São Gonçalo. Segundo a corporação, o estado de saúde do casal é considerado grave.

A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento. O caso será investigado pela 74ª DP (Alcântara).