Criminosos cercam piloto na Faria Lima e roubam moto de luxo

Um motociclista de 37 anos foi vítima de roubo na tarde de domingo, 22, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, zona sul da capital. O incidente, capturado em vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que a vítima é cercada por três homens em duas motocicletas. Eles levaram a moto de luxo da vítima.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), um dos criminosos estava armado.

A SSP informou que o caso foi registrado como roubo de veículo no 15° Distrito Policial e está sob investigação. "Diligências estão em andamento para identificar os autores", informou a Secretaria.

No vídeo, gravado por um motorista que estava alguns veículos atrás do motociclista, é possível ver que ele para no sinal vermelho e, então, é abordado pelos criminosos.

Um deles desce da garupa da motocicleta e aponta uma arma para ele, que deixa o veículo e corre para a calçada. O criminoso assume a moto de luxo roubada e eles aceleram. Enquanto isso, os motoristas que estavam na via buzinam.