Agentes perceberam erro em seguida

Emocionada, a mãe da jovem baleada foi consolada pela equipe médica e contou que os agentes da PRF ficaram desesperados após perceberem que atingiram a jovem. "A PRF mandou tiro na gente para matar todo mundo, mais de 30 tiros. Aí acertaram a cabeça da Juliana. Quando a gente conseguiu parar o carro, a gente teve que ficar abaixado. Eu gritei: 'Para que aqui é família' e responderam: 'Vocês que estão dando tiro na gente'. Quando tentei falar com a minha filha, ela já estava caída no carro, toda ensanguentada. Eu gritei para o policial: 'Você matou a minha filha'. Aí ele botou a mão na cabeça, deitou de bruços e ficou batendo no chão, vendo a besteira que tinha feito", contou Dayse.

Além da jovem e a mãe, estavam no carro o pai da vítima, um outro filho do casal e a mulher dele. A família saiu de Belford Roxo e seguia para a casa de uma irmã de Juliana, em Niterói, onde celebrariam o Natal. Ainda de acordo com Dayse, os agentes da PRF não prestaram socorro.