Jovem é baleada dentro do carro pela PRF

Três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) admitiram ontem, em depoimento, que atiraram contra o carro de Alexandre Rangel, pai de Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada com um tiro de fuzil na cabeça na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na altura de Duque de Caxias, na noite de véspera do Natal. Ao 'Jornal Hoje', da TV Globo, o superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Vitor Almada, contou que os policiais alegaram que ouviram tiros e pensaram que tinham sido disparados de dentro do carro do pai da Juliana, mas depois reconheceram que cometeram um grave equívoco.

Ainda de acordo com Almada, a equipe costumava trabalhar em serviço administrativo, mas estava fazendo patrulhamento por conta da escala de Natal. O superintendente entende que nada justifica o que aconteceu e não muda a gravidade do erro cometido, além de apontar que a abordagem foi totalmente equivocada e fora dos padrões de treinamento. Por fim, Almada pediu desculpas à família de Juliana e colocou a PRF à disposição das vítimas.

Dayse Rangel, mãe da jovem baleada, está acompanhando a filha no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, desde o incidente.