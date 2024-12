Artistas lamentam a morte de Ney Latorraca: 'Perda irreparável'

Rio - Famosos prestaram homenagens e lamentaram a morte de Ney Latorraca, de 80 anos, através das redes sociais. O ator faleceu na manhã desta quinta-feira (26), em decorrência de uma sepse pulmonar. Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente da Gávea, na Zona Sul do Rio, devido ao agravamento de um câncer de próstata.

O roteirista Walcyr Carrasco se despediu do veterano. "Luto! Ney Latorraca, sua partida representa uma perda irreparável para a cultura nacional. Que sua arte continue a inspirar e que sua memória seja eternizada em nossos corações. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores. Descanse em paz, Ney", declarou.

O ator Mouhamed Harfouch relembrou um dos sucessos de Ney no teatro. "Todos os aplausos para o imenso Ney Latorraca. Foram tantos personagens incríveis e inesquecíveis no cinema, na TV e no teatro. Entre tantos nessa galeria, protagonizou junto ao Nanini o maior sucesso teatro brasileiro: 'O mistério da irmã vap', permanecendo mais de 11 anos em cartaz! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Obrigado por tanto, Ney", disse ele.

Marcelo Serrado também recordou momentos ao lado de Latorraca. "Quando se vai um artista como Ney se vai um pouco de todos nós! Um dia triste porém o céu vai se encher de alegria! Aqui uns momentos mágicos que vivemos juntos no especial para a TV Globo , 'Alexandre e outros Heróis'. Nosso amado amigo. Aqui nas fotos da série que foi indicado ao EMMY", lamentou.

A autora Lúcia Veríssimo comentou sobre o senso de humor do artista: "Uma coisa era certa a cada encontro: as gargalhadas. Um ator estupendo, um senso de humor afiado e o deboche era um traço marcante. Que se faça muita luz em seu caminhar, querido", relatou.

O ator Eike Duarte contou que sua primeira novela foi feita ao lado de Ney. "Hoje o céu está feliz! Certeza! Ney, lembro das suas histórias e o seu jeito incrível de contagiar as pessoas eu tive a sorte de te conhecer e trabalhar com você na minha primeira novela, quanto aprendizado! E quanta história engraçada! Obrigado! Te amo! Meu eterno Ney Latorraca, ele usava um broche de lagarto sempre como na foto", relembrou.

O cineasta Miguel Falabella se declarou para o comediante. "Neyzinho, chegou a hora da despedida e, conforme havíamos conversado inúmeras vezes em nossas voltas pela Lagoa, está sendo difícil chorar. Uma vida gargalhando a seu lado passa diante de meus olhos e impede as lágrimas de correrem livremente. Você foi uma luz, um amigo querido, um ator extraordinário, um homem do teatro e um observador da vida com um olhar único e certeiro. Um grande. Obrigado por tanto e por tudo. Vou te amar sempre. Marília e Wilker devem estar te recepcionando com todas as honras merecidas, porque você sempre foi capa", disse.

O dramaturgo também afirmou que vai cuidar para que ninguém esqueça do veterano. "Um dia, prometo, vou contar nossas aventuras por esse mundo de Deus. Por enquanto, siga na direção da luz com tranquilidade. Eu vou cuidar da sua memória. Aliás, toda uma geração hoje te reverencia e promete manter acesa a chama da sua história. Um beijo, amado meu".