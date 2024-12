Corpo é encontrado no acesso de estação de trem em Mesquita

Rio - Um corpo foi encontrado na parte externa da estação de trem Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (25).



De acordo com a PM, agentes foram acionados para uma ocorrência de homicídio. A área foi isolada até a chegada da Civil. Ainda não há informações sobre autoria ou motivação do crime.



Procurada, a SuperVia confirmou o caso, porém, não se manifestou sobre o ocorrido. "Houve uma ocorrência de segurança pública, mas na parte de fora da estação. Nesse caso, orientamos procurar as autoridades policiais."