Nanini: recorde e longa amizade

No teatro, foram 13 peças. Ao lado de Marco Nanini, foram 11 anos estrelando "O Mistério da Irma Vap", com direção de Marília Pêra e que entrou para o Guinness Book como a peça com o mesmo elenco por mais tempo em cartaz.

O amigo se despediu: "Querido Ney, hoje, no dia de sua partida, me pego mergulhado nas memórias de nossas muitas histórias. Ator de imenso talento, companheiro de cena generoso e divertido. Você, protagonista de uma carreira brilhante, deixa saudades mas também a sua marca", escreveu.