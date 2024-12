Chuva provoca alagamentos, deslizamentos e interdita ruas e rodovias na Grande SP e no litoral

A forte chuva que caiu especialmente na região metropolitana de São Paulo e no litoral paulista na noite desta quinta-feira, 26, provocou pontos de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos. Em Caieiras, na Grande São Paulo, ruas ficaram completamente interditadas pela água. A Rodovia Tancredo de Almeida Neves (SP-332) está bloqueada nos dois sentidos desde a madrugada, no trecho próximo à cidade pela queda de postes e árvores.

Caieiras teve o segundo maior acumulado de chuva no Estado, de 111 milímetros nas últimas 24 horas, mas não há registro de desalojados, desabrigados ou feridos, segundo a Defesa Civil estadual. Onde mais choveu foi em São Caetano do Sul (112 milímetros), mas não foram registradas ocorrências graves.

Em Guarulhos, na Grande SP, algumas ruas também ficaram tomadas por alagamentos, mas até o momento não há registro de vítimas que perderam suas casas. "Equipes ainda estão em campo vistorias nas áreas afetadas", diz a Defesa Civil. Os bairros mais afetados não foram divulgados.

As cidades de Campinas, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato e Bertioga, no litoral norte, tiveram deslizamento de terra. Cinco residências foram afetadas em Franco da Rocha, deixando oito desalojados. Também há interdição parcial da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), na altura do km 85 no sentido sul.

A capital paulista teve pontos de quedas de árvores. Nos últimos dias, a capital já vinha sofrendo com enchentes e tempestades - um motociclista foi levado pelas enxurradas na Avenida Rebouças e imóveis chegaram a ficar ser luz durante o temporal. Não houve desta vez, no entanto, grandes apagões, como os registrados em meses anteriores, em que mais de um milhão de casas ficaram sem energia.

O número de imóveis sem energia elétrica por conta da chuva em todo o Estado era 31.817 no início da manhã desta sexta-feira, 27, de acordo com a Defesa Civil estadual.

A chuva persiste na região metropolitana de São Paulo, em Campinas e no Vale do Paraíba. A manhã de sexta também começou com precipitações moderadas a fortes na Baixada Santista e no Litoral Norte.

"Ao longo do dia, especialmente a partir da tarde, aumentam as condições para chuva em todo o Estado, com destaque principalmente para todas as regionais que fazem divisa com MG, além da regional da Baixada Santista, Região Metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Bauru e Araraquara, onde ainda podem ser significativos", diz a Defesa Civil do Estado, em nota.

A recomendação do órgão estadual é de que a população se mantenha atenta a áreas de risco de deslizamento e alagamentos. Em casos de emergência, deve-se entrar em contato pelo 199.