Jogadores do Botafogo disputam com Messi o prêmio de Rei da América

Thiago Almada, Savarino e Luiz Henrique são os representantes do Botafogo para Rei da América de 2024. O prêmio de melhor jogador do continente é entregue pelo jornal uruguaio 'El País'.

o ex-Fluminense Leo Fernández, destaque do Peñarol.

Os outros dois concorrentes são Messi, do Inter Miami, e Leo Fernández, destaque do Peñarol.

A tendência é que o prêmio vá para um jogador do Botafogo, campeão da Libertadores. Se isso acontecer, será o terceiro ano seguido que um clube carioca terá o Rei da América.



No ano passado, Germán Cano foi o escolhido após o título pelo Fluminense, enquanto, em 2022, Pedro ganhou ao ser campeão com o Flamengo.



A tradicional premiação é entregue desde 1986 e conta com votos de 250 votos jornalistas do continente. O resultado será divulgado no dia 31 de dezembro.