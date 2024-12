Lorena Maria desabafa sobre aparência: 'Não se enganem'

Rio - Grávida de MC Daniel, Lorena Maria, desabafou sobre sua autoestima no período de gestação, nesta quinta-feira (26). A influenciadora digital respondeu um internauta que a elogiou, no Instagram Stories, e afirmou que as aparências podem enganar.

"É impressionante como tem mulher que fica maravilhosa na gravidez, porque eu estou só o pó", disse a seguidora. Lorena contou que se sente do mesmo jeito: "Pra mim eu estou só o pó também. Até triste por estar me achando feia, não quero tirar foto, não quero ficar de biquíni, o humor está péssimo. Mas é normal, não tem jeito. Afeta a autoestima, afeta o humor, fica pior porque você quer curtir e não consegue", declarou.

A empresária também relatou que está igual a outras gestantes. "Não se enganem achando que estou me achando maravilhosa, não. Estou igual a vocês, gestantes. Mesmos pensamentos. A gente fica meio perdida, né?", refletiu.

À espera do primeiro filho, Daniel e Lorena publicaram registros da viagem que estão curtindo em Pernambuco, para milhões de seguidores no Instagram.