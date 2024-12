Polícia acaba com farra de golpista que tomava dinheiro de idosos

A Polícia Civil do Rio prendeu nesta sexta-feira (27) Raphael Faria de Santana, procurado pela Justiça pelo crime de estelionato. De acordo com as investigações, ele e seu comparsa, David Francisco Soares, abordavam idosos em agências bancárias e, através de distrações, realizavam saques nas contas das vítimas sem seu conhecimento.

Raphael estava com um mandado de prisão preventiva em aberto e foi encontrado por agentes da 41ª DP (Tanque) na saída de sua residência, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ele não resistiu à prisão.



Os golpes praticados pela dupla totalizaram mais de R$ 100 mil em uma única instituição financeira do Rio, apenas em 2023. No entanto, as investigações apontam que eles agiam há anos em vários estados do país, estimando-se que o prejuízo às vítimas seja ainda maior.



David Soares foi preso no mês passado pela Polícia Civil em Iguaba Grande, na Região dos Lagos.



"A prisão dos estelionatários garante mais segurança às vítimas, especialmente aos idosos, que frequentemente realizam suas transações bancárias presencialmente nas agências", informou a corporação.