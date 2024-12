Os usuários da estação de trem do Méier enfrentam diariamente um verdadeiro descaso. As escadas rolantes estão inoperantes, causando grandes transtornos. A falta de manutenção e cuidado com a estrutura da estação é inaceitável, considerando a quantidade de pessoas que dependem do transporte público diariamente. É urgente que as autoridades responsáveis tomem providências.